СКА — «Северсталь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
СКА и «Северсталь» будут играть в регулярном чемпионате КХЛ 16 января
Матч СКА — «Северсталь» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в четверг, 16 января. Игра на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени.
Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте лиги. Все игры СКА в КХЛ можно смотреть на санкт-петербургском телеканале «78»
Отслеживайте ключевые события и результат игры СКА — «Северсталь» в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 СКА провел 44 матча и набрал 55 очков, в предыдущей игре питерские армейцы уступили «Локомотиву» (3:4 ОТ). У «Северстали» — 45 матчей и 55 очков, во вторник череповчане проиграли московскому «Динамо» (2:3).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
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17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
|16.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|5 : 4
|16.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|4 : 2
|16.01
|18:00
|
Лада – Торпедо
|- : -
|16.01
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -
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