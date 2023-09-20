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Сегодня, 21:53

СКА прервал серию из 5 поражений подряд, обыграв «Северсталь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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СКА — «Северсталь».
Фото ХК СКА

СКА дома одержал победу над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Победу команде Романа Ротенберга принесли дубль Валентина Зыкова и шайбы Александра Никишина и Вадима Алистрова. За «Северсталь» отличился Илья Иванцов.

СКА прервал серию из пяти поражений подряд и с 6 очками поднялся на девятое место Западной Конференции. «Северсталь» с 7 очками идет на седьмой строчке «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Алистров — 2 (Пашнин), 6:19 — 1:0. Иванцов — 1, 10:12 — 1:1. Зыков — 2 (Поляков), 37:40 — 2:1. Никишин — 3 (Алистров), 50:42 — 3:1. Зыков — 3 (Поляков), 51:53 — 4:1.

Вратари: Плешков — Шугаев.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 33 (17+11+5) — 23 (9+5+9).

Судьи: Сидоренко, Шувалов.

20 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11781 зритель.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
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