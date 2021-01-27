Гол Подколзина принес СКА победу над «Северсталью»

СКА победил «Северсталь» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал нападающий Василий Подколзин.

Нападающий СКА Антон Бурдасов также отличился в матче чемпионата КХЛ против «Северстали». Причем сделал это дважды.

Первая шайба стала для форварда 20-й в текущем сезоне. Бурдасов впервые в лиге добился такой отметки.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Бурдасов — 20 (Хафизуллин, Кузьменко), 9:58 — 1:0. Подколзин — 4 (Кирсанов), 31:38 — 2:0. Алексеев — 2 (Тихонов, Казаков), 40:26 — 2:1. Морозов — 10, 56:19 — 3:1. Бурдасов — 21 (бол., Бенгтссон, Морозов), 58:47 — 4:1.

Вратари: Самонов — Шостак.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (14+14+11) — 20 (5+7+8).

Судьи: Беляев, Лаврентьев.

27 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 4481 зритель.