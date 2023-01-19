СКА обыграл «Северсталь» в серии буллитов
СКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
В составе петербургской команды в основное время отличился Марат Хайруллин. У клуба из Череповца шайбу забросил Даниил Вовченко.
СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков в 54 играх. «Северсталь» идет на 9-й позиции (52 очка в 53 матчах).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Вовченко — 16 (бол., Гераськин), 19:56 — 1:0. Хайруллин — 24 (бол., Никишин), 37:06 — 1:1.
Победный буллит: Яшкин.
Вратари: Шугаев (60:13 — 63:05, 63:24) — Подъяпольский.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 27 (7+8+7+5) — 42 (15+18+9+0).
Судьи: Морозов, Соин.
19 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|54
|41
|13
|86
|2
|ЦСКА
|51
|34
|17
|73
|3
|Локомотив
|54
|31
|23
|70
|4
|Торпедо
|52
|33
|19
|70
|5
|Динамо М
|53
|31
|22
|70
|6
|Витязь
|52
|25
|27
|58
|7
|Спартак
|53
|23
|30
|53
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|53
|20
|33
|52
|10
|Куньлунь
|53
|18
|35
|41
|11
|Сочи
|51
|6
|45
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|52
|30
|22
|68
|2
|Сибирь
|53
|32
|21
|68
|3
|Металлург
|52
|29
|23
|66
|4
|Авангард
|51
|31
|20
|66
|5
|Ак Барс
|52
|28
|24
|64
|6
|Сал. Юлаев
|52
|27
|25
|63
|7
|Адмирал
|53
|27
|26
|60
|8
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|9
|Барыс
|54
|23
|31
|50
|10
|Амур
|51
|22
|29
|50
|11
|Нефтехимик
|52
|23
|29
|49
|20.01
|15:30
|
Сибирь – Металлург
|- : -
|20.01
|19:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|20.01
|19:00
|
Куньлунь – Сочи
|- : -
|20.01
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -