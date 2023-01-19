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Сегодня, 21:59

СКА обыграл «Северсталь» в серии буллитов

Алина Савинова
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СКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В составе петербургской команды в основное время отличился Марат Хайруллин. У клуба из Череповца шайбу забросил Даниил Вовченко.

СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков в 54 играх. «Северсталь» идет на 9-й позиции (52 очка в 53 матчах).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Вовченко — 16 (бол., Гераськин), 19:56 — 1:0. Хайруллин — 24 (бол., Никишин), 37:06 — 1:1.

Победный буллит: Яшкин.

Вратари: Шугаев (60:13 — 63:05, 63:24) — Подъяпольский.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 27 (7+8+7+5) — 42 (15+18+9+0).

Судьи: Морозов, Соин.

19 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Хоккей
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ХК Северсталь
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 СКА 54 41 13 86
2 ЦСКА 51 34 17 73
3 Локомотив 54 31 23 70
4 Торпедо 52 33 19 70
5 Динамо М 53 31 22 70
6 Витязь 52 25 27 58
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 53 20 33 52
10 Куньлунь 53 18 35 41
11 Сочи 51 6 45 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 52 30 22 68
2 Сибирь 53 32 21 68
3 Металлург 52 29 23 66
4 Авангард 51 31 20 66
5 Ак Барс 52 28 24 64
6 Сал. Юлаев 52 27 25 63
7 Адмирал 53 27 26 60
8 Трактор 53 22 31 52
9 Барыс 54 23 31 50
10 Амур 51 22 29 50
11 Нефтехимик 52 23 29 49
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Сибирь – Металлург
 - : -
20.01 19:00
Ак Барс – Авангард
 - : -
20.01 19:00
Куньлунь – Сочи
 - : -
20.01 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
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