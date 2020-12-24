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СКА обыграл «Северсталь», Разина удалили до конца игры

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СКА победил «Северсталь» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Йоонас Кемппайнен. Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в третьем периоде был удален до конца матча.

СКА набрал 55 очков и занимает второе место на Западе. У «Северстали» 42 очка и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Кемппайнен — 9 (бол., Ткачев, Бенгтссон), 43:14 — 1:0. Кемппайнен — 10 (Галимов, Ожиганов), 48:28 — 2:0.

Вратари: Хелльберг — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 34.

Броски: 30 (7+8+15) — 28 (11+11+6).

Судьи: Гашилов, Овчинников.

24 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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