СКА сделал заявление о состоянии здоровья Кузнецова

СКА опубликовал заявление о состоянии здоровья нападающего Евгения Кузнецова.

«Перед прошлым матчем со «Спартаком» Евгений Кузнецов заболел ОРВИ и не смог принять участия в игре. Кроме этого, последствия сотрясения оказались серьезнее. Сейчас мы оказываем максимальную поддержку Евгению и его семье», — говорится в заявлении клуба.

Кузнецов вернулся в КХЛ летом 2024 года, подписав со СКА четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне 32-летний форвард провел 38 матчей за петербургскую команду и набрал 37 (12+25) очков.