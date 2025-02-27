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СКА сделал заявление о состоянии здоровья Кузнецова

Руслан Минаев
Евгений Кузнецов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

СКА опубликовал заявление о состоянии здоровья нападающего Евгения Кузнецова.

«Перед прошлым матчем со «Спартаком» Евгений Кузнецов заболел ОРВИ и не смог принять участия в игре. Кроме этого, последствия сотрясения оказались серьезнее. Сейчас мы оказываем максимальную поддержку Евгению и его семье», — говорится в заявлении клуба.

Александр Пашин и&nbsp;Герман Рубцов празднуют гол в&nbsp;матче СКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (2:7). 25&nbsp;февраля. Санкт-Петербург.Герой разгрома СКА — одно из главных открытий сезона. Откуда взялся автор хет-трика Пашин

Кузнецов вернулся в КХЛ летом 2024 года, подписав со СКА четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне 32-летний форвард провел 38 матчей за петербургскую команду и набрал 37 (12+25) очков.

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Евгений Кузнецов (хоккей)
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Положение команд
Футбол
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 11 8 3 17
2 Нефтехимик 11 7 4 15
3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Автомобилист 11 5 6 12
6 Барыс 10 5 5 10
7 Авангард 10 5 5 10
8 Амур 10 4 6 9
9 Сибирь 11 3 8 8
10 Трактор 9 4 5 8
11 Адмирал 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 9 2 18
2 ЦСКА 11 8 3 16
3 Торпедо НН 10 7 3 14
4 СКА 9 7 2 14
5 Шанхай Дрэгонс 8 6 2 12
6 Спартак 10 5 5 11
7 Динамо М 12 5 7 11
8 Северсталь 10 4 6 10
9 Динамо Мн 10 3 7 10
10 Лада 12 1 11 5
11 Сочи 10 2 8 4
Результаты / календарь
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7.10
2.10 16:30 Авангард – Лада 4 : 1
2.10 17:00 Салават Юлаев – Сибирь 2 : 4
2.10 17:00 Автомобилист – Амур 3 : 0
2.10 19:00 Нефтехимик – Барыс - : -
2.10 19:00 Ак Барс – Трактор - : -
2.10 19:30 Спартак – Металлург Мг - : -
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