СКА сделал обратную замену вратаря в первом периоде матча с ЦСКА

СКА во второй раз заменил вратаря в первом периоде матча FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА.

На первой минуте игры Павел Мойсевич вышел вместо Егора Заврагина, который пропустил две шайбы.

На 15-й минуте при счете 5:0 в пользу москвичей состоялась обратная замена: Заврагин вернулся на лед вместо Мойсевича, который пропустил три гола.