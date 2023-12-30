«Елка для пацанов». СКА показал анонс матча с «Автомобилистом» с отсылкой к популярному сериалу
Пресс-служба СКА показала необычный анонс матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».
Клуб опубликовал картинку с надписью «Елка для пацанов», а на заднем фоне изобразил хоккеистов и главного тренера Романа Ротенберга в стилизованных костюмах.
Также была наложена музыка группы «Ласковый май» «Седая ночь». Отсылка сделана к популярному сериалу «Слово пацана».
Встреча команд состоится сегодн, 30 декабря.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|61
|2
|Авангард
|43
|28
|15
|59
|3
|Сал. Юлаев
|43
|27
|16
|57
|4
|Лада
|46
|24
|22
|57
|5
|Трактор
|45
|25
|20
|55
|6
|Автомобилист
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|44
|24
|20
|50
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|45
|16
|29
|41
|11
|Адмирал
|43
|14
|29
|37
|12
|Барыс
|44
|14
|30
|35
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|46
|30
|16
|65
|2
|Динамо М
|45
|29
|16
|62
|3
|Локомотив
|43
|29
|14
|61
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|45
|15
|30
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
|30.12
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|- : -
|30.12
|11:00
|
Барыс – Трактор
|- : -
|30.12
|12:30
|
Металлург Мг – Куньлунь РС
|- : -
|30.12
|13:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|30.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|30.12
|15:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|30.12
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|30.12
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|30.12
|17:00
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -
|30.12
|17:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -
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