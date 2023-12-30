«Елка для пацанов». СКА показал анонс матча с «Автомобилистом» с отсылкой к популярному сериалу

Пресс-служба СКА показала необычный анонс матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

Клуб опубликовал картинку с надписью «Елка для пацанов», а на заднем фоне изобразил хоккеистов и главного тренера Романа Ротенберга в стилизованных костюмах.

Также была наложена музыка группы «Ласковый май» «Седая ночь». Отсылка сделана к популярному сериалу «Слово пацана».

Встреча команд состоится сегодн, 30 декабря.