СКА — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ
25 января на стадионе «СКА Арена» петербургский клуб принял «Салават Юлаев» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч завершился победой армейцев со счетом 3:2.
Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.
КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|50
|38
|12
|78
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|63
|3
|Спартак
|47
|28
|19
|62
|4
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|5
|Северсталь
|48
|30
|18
|61
|6
|СКА
|48
|27
|21
|59
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|48
|22
|26
|52
|9
|Куньлунь РС
|48
|21
|27
|46
|10
|Витязь
|48
|19
|29
|43
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|51
|32
|19
|69
|2
|Автомобилист
|48
|29
|19
|64
|3
|Сал. Юлаев
|48
|31
|17
|64
|4
|Ак Барс
|47
|30
|17
|62
|5
|Металлург Мг
|49
|29
|20
|62
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|49
|21
|28
|51
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|49
|9
|Лада
|46
|18
|28
|42
|10
|Нефтехимик
|48
|14
|34
|41
|11
|Амур
|49
|12
|37
|29
|12
|Барыс
|49
|10
|39
|26
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28.01
29.01
30.01
|25.01
|14:00
|
Спартак – Локомотив
|4 : 2
|25.01
|14:00
|
Трактор – Адмирал
|3 : 2 Б
|25.01
|14:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|1 : 2
|25.01
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|2 : 3 ОТ
|25.01
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|1 : 4
|25.01
|17:00
|
СКА – Сал. Юлаев
|3 : 2
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