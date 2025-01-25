СКА — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

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25 января на стадионе «СКА Арена» петербургский клуб принял «Салават Юлаев» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч завершился победой армейцев со счетом 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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