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Сегодня, 19:21

СКА победил «Салават Юлаев», Зыков отдал три передачи

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СКА в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» — 3:2.

Нападающий хозяев Валентин Зыков поучаствовал во всех голах команды и набрал 3 (0+3) очка. Лучший бомбардир и снайпер лиги форвард уфимцев Джош Ливо забросил 10-ю шайбу в пяти последних играх.

Для СКА это вторая победа в семи последних матчах, питерцы с 59 очками занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават (64 очка) — третий на «Востоке».

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СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Бардаков — 15 (Зыков, Юдин), 20:34 — 1:0. Ливо — 38 (Тодд), 24:50 — 1:1. Карпухин — 4 (Зыков, Грицюк), 29:00 — 2:1. Грицюк — 16 (Бардаков, Зыков), 33:49 — 3:1. Ремпал — 20 (Хмелевский, Уилсон), 59:54 — 3:2.

Вратари: Плешков — Самонов (55:45 — 58:01, 58:25).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 45 (11+17+17) — 43 (13+14+16).

Судьи: Бондарь, Морозов.

25 января. Санкт-Петербург. СКА Арена. 23291 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
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2 Динамо М 48 30 18 63
3 Спартак 47 28 19 62
4 ЦСКА 47 27 20 62
5 Северсталь 48 30 18 61
6 СКА 48 27 21 59
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 48 22 26 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
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11 Сочи 47 14 33 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 48 29 19 64
3 Сал. Юлаев 48 31 17 64
4 Ак Барс 47 30 17 62
5 Металлург Мг 49 29 20 62
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 49 21 28 51
8 Сибирь 48 21 27 49
9 Лада 46 18 28 42
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