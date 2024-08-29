СКА одержал победу на Кубке Пучкова, несмотря на поражение в последнем матче турнира сборной России
СКА одержал победу на турнире имени Николая Пучкова, несмотря на поражение в заключительном матче олимпийской сборной России.
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу национальной команды.
В составе питерских армейцев голы забили Василий Глотов, Сергей Андронов и Арсений Грицюк. У сборной России отличились Сергей Синяткин, Иван Демидов и Алексей Васильков. В серии буллитов национальная команда оказалась точнее.
СКА выиграл турнир Пучкова. Команда Романа Ротенберга набрала семь очков в четырех матчах.
Хоккей
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Турнир имени Н.Г. Пучкова
СКА (Санкт-Петербург) — Россия U23 — 3:4 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Глотов — 2 (Толчинский, Зыков), 3:11 — 1:0. Синяткин — 1 (Романов), 19:57 — 1:1. Андронов — 3 (Зайцев), 36:21 — 2:1. Демидов — 3, 42:12 — 2:2. Грицюк — 1 (Кузнецов, Земченок), 52:14 — 3:2. Васильков — 1 (Кузьмин, Терехов), 58:05 — 3:3.
Победный буллит: Демидов.
Вратари: Серебряков — Попов.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 56 (17+16+23+0) — 33 (13+8+10+2).
Судьи: Васильев, Кулаков.
29 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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