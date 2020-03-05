СКА разгромил «Витязь» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

СКА в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл «Витязь» со счетом 6:0.

Отличились Данила Галенюк, Иван Морозов, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Александр Барабанов.

Счет в серии стал 3-0 в пользу петербуржцев. Следующая встреча пройдет 7 марта в Подольске и начнется в 17:00 мск.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:4, 0:1, 0:1)

Голы: Галенюк — 1 (Кузьменко, Белов), 9:17 — 0:1. Морозов — 1 (Марченко), 9:50 — 0:2. Ткачев — 1 (бол., Бурдасов), 13:51 — 0:3. Бурдасов — 1 (бол., Ткачев), 19:55 — 0:4. Марченко — 3 (бол., Подколзин), 29:06 — 0:5. Барабанов — 1 (Ткачев), 53:36 — 0:6.

Вратари: Сапрыкин (Ежов, 9:50) — Хелльберг.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 31 (5+17+9) — 31 (15+9+7).

Судьи: Оскирко, Раводин.

5 марта. Подольск. ЛД «Витязь».