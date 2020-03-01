СКА разгромил «Витязь» в первом матче плей-офф КХЛ

СКА одержал крупную победу над «Витязем» (6:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Кирилл Марченко, хет-трик на счету Андрея Кузьменко и еще один раз отличился форвард Йоонас Кемппайнен.

За «Витязь» единственный гол забил нападающий Павел Чернов.

Следующие игры между СКА и «Витязем» пройдут 3, 5 и 7 марта.

КХЛ

1/4 финала конференций

Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

Голы: Кузьменко — 1, 8:32 — 1:0. Чернов — 1 (Артюхин, Йормакка), 13:21 — 1:1. Кемппайнен — 1 (бол., Барабанов), 21:19 — 2:1. Марченко — 1 (Морозов), 26:57 — 3:1. Марченко — 2 (бол., Подколзин, Морозов), 30:05 — 4:1. Кузьменко — 2 (бол., Ожиганов), 30:42 — 5:1. Кузьменко — 3 (Бурдасов), 49:44 — 6:1.

Вратари: Самонов — Ежов (Сапрыкин, 30:42).

Штраф: 6 — 16.

Броски: 34 (11+12+11) — 18 (9+5+4).

Судьи: Белов, Фатеев.

1 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Счет в серии — 1-0.