СКА разгромил рижское "Динамо", Плотников оформил дубль

СКА с разгромным счетом победил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 7:1. Дублем в составе петербургского клуба отметился нападающий Сергей Плотников.

СКА набрал 87 очков и поднялся на 1-е место в Западной конференции. Рижское "Динамо" с 52 баллами располагается на 9-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Рига) - 7:1 (2:1, 4:0, 1:0)

Голы: Редлихс - 6 (Сотниекс, Дарзиньш), 6:55 - 0:1. Плотников - 15 (Гусев, Белов), 11:19 - 1:1. Рундблад - 5 (бол., Гусев, Прохоркин), 18:46 - 2:1. Якупов - 17 (бол., Прохоркин, Гусев), 20:27 - 3:1. Плотников - 16 (мен., Барабанов), 21:40 - 4:1. Прохоркин - 20 (Гусев, Рундблад), 30:06 - 5:1. Дацюк - 10 (Плотников, Хафизуллин), 34:36 - 6:1. Кузьменко - 11, 47:14 - 7:1.

Вратари: Хелльберг - Билялов (Гудлевскис, 20:27).

Штраф: 14 - 42.

Броски: 37 (11+13+13) - 25 (10+7+8).

Судьи: Беляев, Гамалей.

26 января. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

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