СКА разгромил минское «Динамо» в первом матче Брагина

СКА выиграл у минского «Динамо» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это был первый матч для Валерия Брагина после его назначения старшим тренером СКА. Он находился на скамейке запасных питерского клуба.

В составе победителей дубль сделал Иван Морозов. Также отличились Максим Карпов, Ярно Коскиранта и Кирилл Марченко. «Динамо» потеряло шансы пробиться в плей-офф. Команда занимает последнее, 12-е место в Западной конференции, имея в активе 34 очка. СКА на второй позиции — 75 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Голы: Карпов — 8 (бол., Кузьменко, Коскиранта), 0:44 — 1:0. Морозов — 3 (Марченко, Токранов), 1:53 — 2:0. Коскиранта — 5 (Бенгтссон), 5:51 — 3:0. Марченко — 4 (Подколзин, Морозов), 11:50 — 4:0. Морозов — 4 (Кетов, Галенюк), 45:44 — 5:0.

Вратари: Хелльберг — Тэйлор.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 37 (17+14+6) — 18 (6+6+6).

Судьи: Гофман, Соин.

28 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».