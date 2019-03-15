СКА разгромил "Локомотив"

СКА во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина разгромил "Локомотив" со счетом 6:1. Счет в серии стал 2-0 в пользу питерцев.

Третья игра пройдет 17 марта в Ярославле.

В другом матче московское "Динамо" в овертайме победило ЦСКА со счетом 1:0. Гол забил Владимир Брюквин. Счет в серии стал 1-1.

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/2 финала

Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль) - 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Голы: Мальцев - 1 (Каблуков, Зуб), 13:44 - 1:0. Каюмов - 2 (бол., Денисенко), 15:59 - 1:1. Гусев - 4 (Дацюк, Хафизуллин), 26:54 - 2:1. Бывальцев - 1 (бол., Гусев, Плотников), 31:50 - 3:1. Коскиранта - 2 (бол., Якупов, Барабанов), 32:29 - 4:1. Дацюк - 1 (бол., Гусев, Плотников), 42:35 - 5:1. В. Тихонов - 1 (Мальцев, Хафизуллин), 54:31 - 6:1.

Вратари: Хелльберг (3:58 - 4:26) - Салак (Коновалов, 32:28).

Штраф: 12 - 33.

Броски: 31 (9+12+10) - 22 (10+8+4).

Судьи: Наумов, Раводин.

15 марта. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

Счет в серии: 2-0 (1:0)

ЦСКА - "Динамо" (Москва) - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Брюквин - 4, 60:35 - 0:1.

Вратари: Сорокин - Бочаров.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 22 (3+11+8+0) - 21 (5+9+6+1).

Судьи: Гусев, Франо.

15 марта. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии: 1-1 (4:1)