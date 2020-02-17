СКА разгромил «Адмирал». Команда из Санкт-Петербурга выиграла девять матчей подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА с крупным счетом победил «Адмирал». Команда из Санкт-Петербурга отправила в ворота соперника шесть безответных шайб.

Для СКА эта победа стала девятой подряд.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

Голы: Марченко — 5 (Подколзин), 19:07 — 1:0. Кузьменко — 12 (Коскиранта), 29:11 — 2:0. Бурдасов — 9 (Ткачев, Бенгтссон), 41:07 — 3:0. Лехтеря — 15 (Ожиганов, Токранов), 48:59 — 4:0. Кемппайнен — 6 (бол., Ткачев, Барабанов), 51:07 — 5:0. Ткачев — 14 (Барабанов, Белов), 59:25 — 6:0.

Вратари: Хелльберг — Трушков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 47 (11+11+25) — 13 (5+6+2).

Судьи: Гусев, Юдаков.

17 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».