СКА расторг контракт с защитником Фантенбергом

СКА расторг контракт с защитником Оскаром Фантенбергом, сообщает сайт КХЛ.

В регулярном чемпионате и плей-офф сезона-2021/22 шведский хоккеист провел 45 матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков при общем показателе полезности «+2».

Всего на его счету 141 матч в КХЛ, он забросил 4 шайбы и отдал 37 передач при полезности «+24». Также Фантенберг выступал за ХК «Сочи» (в сезоне-2016/17).