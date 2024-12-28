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Сегодня, 17:15

СКА: расписание матчей в новогодние праздники 2024 / 2025

СКА сыграет в КХЛ в новогодние праздники с 28 декабря до 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

СКА проведет четыре матча в FONBET чемпионате КХЛ с 28 декабря 2024-го по 12 января 2025 года. В новогодние праздники три игры команды Романа Ротенберга состоятся на домашней арене с гостями из столичного региона, а четвертая — в Москве.

Расписание и время начала матчей СКА в КХЛ в новогодние праздники 2024/25:

Время начала матчей — московское.

Трансляции игр КХЛ в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск», также матчи показывают каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Расписание, результаты и турнирные таблицы регулярного чемпионата в актуальном виде изучайте в разделе КХЛ на сайте «СЭ». Ключевые события игр можно также отслеживать в нашем матч-центре.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 41 32 9 66
2 ЦСКА 38 24 14 55
3 Спартак 38 24 14 53
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо М 40 23 17 49
6 Северсталь 38 24 14 48
7 Динамо Мн 39 21 18 47
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 38 16 22 36
10 Куньлунь РС 39 15 24 34
11 Сочи 38 12 26 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 39 24 15 52
2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
3 Ак Барс 36 23 13 48
4 Автомобилист 37 21 16 46
5 Металлург Мг 39 22 17 46
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 39 13 26 37
9 Сибирь 37 16 21 35
10 Лада 35 14 21 33
11 Барыс 41 10 31 23
12 Амур 39 8 31 21
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3.01
4.01
5.01
28.12 12:30
Адмирал – Сибирь
 0 : 1
28.12 16:30
Авангард – Лада
 - : -
28.12 17:00
Сал. Юлаев – Северсталь
 - : -
28.12 17:00
Автомобилист – Металлург Мг
 - : -
28.12 19:00
Ак Барс – Трактор
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