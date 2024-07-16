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Сегодня, 12:15

СКА проведет сезон-2024/25 в «Ледовом дворце» вместо «СКА Арены»

Алина Савинова
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СКА проведет домашние матчи предстоящего сезона КХЛ в «Ледовом дворце», сообщает пресс-служба питерского клуба.

9 июня стало известно, что на «СКА Арене» произошел пожар, в результате которого пострадала ее поверхность, часть трибуны и видеобортики. Арена была открыта в декабре 2023 года, а первый матч на новом ледовом стадионе питерцы провели 11 февраля.

&laquo;СКА Арена&raquo;. На самой большой хоккейной арене мира в Петербурге случился пожар. Будет ли играть СКА на ней в новом сезоне?

Отмечается, что с учетом масштабов «СКА Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время.

«В «Ледовом дворце» СКА имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лед первоклассного качества. Надеемся, что в последующих сезонах необходимые технические, организационные, финансовые и коммерческие условия будут созданы и для возможного использования Арены на проспекте Юрия Гагарина», — говорится в заявлении клуба.

В минувшем сезоне СКА дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии). С 2022 года команду возглавляет Роман Ротенберг.

Источник: https://t.me/hcska/18702
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