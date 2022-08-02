СКА проведет предсезонные матчи в ретроформе

Все предсезонные матчи СКА проведет в особой форме, созданной по мотивам свитеров, в которых ленинградская команда в 1987 году завоевала вторые в своей истории медали чемпионата страны. Весной этой армейской бронзе исполнилось 35 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Эта ретроформа была разработана к 75-летнему юбилею, который СКА отметил в декабре прошлого года. Тогда петербуржцы сыграли 8 домашних матчей в синем комплекте специальной формы.

Также был разработан второй комплект ретроформы в белом цвете для гостевых матчей, и принято решение провести все предсезонные игры в 2022 году в альтернативных джерси.

Напомним, что первый матч в рамках подготовки к сезону 2022/23 СКА проведет 3 августа на турнире в Сочи, соперником станет минское «Динамо».