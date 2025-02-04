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Сегодня, 20:50

СКА пропустил шесть голов за период, отстав на четыре минуты от исторического антирекорда КХЛ

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Хоккеисты «Ак Барса» забили шесть голов за тайм в ворота СКА.
Фото ХК «Ак Барс»

СКА проиграл первый период матча против «Ак Барса» со счетом 1:6 и стал четвертой командой в истории КХЛ, пропустившей шесть шайб к первому перерыву. Любопытно, что для казанцев нынешний результат оказался только третьим в истории. Шестой гол в ворота армейцев Артем Галимов забил на пятой секунде 20-й минуты, тогда как с «Авангардом» рекордный результат был достигнут на секунду быстрее, а с «Трактором» всего за 16 минут и 43 секунды. По скорострельности в истории лиги лидирует ЦСКА, который повел со счетом 6:0 в игре со «Слованом» к началу 16-й минуты.

Все команды в истории КХЛ, которые забивали 6 голов к 25-й минуте

Дата

Клуб

Матч

Время шестого гола

11.02.2015

ЦСКА

Слован (д) — 12:0

15.03

20.10.2017

Ак Барс

Трактор (д) — 7:1

16.43

14.03.2009

Ак Барс

Авангард (г) — 11:1

19.04

04.02.2025

Ак Барс

СКА (г) — 7:2*

19.05

23.02.2021

Динамо М

Автомобилист (д) — 6:0

21.51

15.11.2016

СКА

Барыс (д) — 9:0

22.09

22.10.2010

Локомотив

Трактор (д) — 6:5

22.11

04.01.2009

Барыс

Витязь (д) — 11:6

22.49

30.11.2009

Нефтехимик

Лада (д) — 9:2

23.53

Матч продолжается.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 39 13 80
2 Северсталь 52 33 19 67
3 Динамо М 51 31 20 66
4 ЦСКА 50 29 21 66
5 Спартак 50 29 21 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 49 26 23 59
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 51 22 29 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 51 15 36 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Сал. Юлаев 51 33 18 69
3 Автомобилист 50 31 19 68
4 Ак Барс 50 33 17 68
5 Металлург Мг 52 31 21 66
6 Авангард 51 27 24 57
7 Сибирь 51 23 28 54
8 Адмирал 52 22 30 54
9 Нефтехимик 52 16 36 45
10 Лада 50 18 32 42
11 Амур 52 13 39 31
12 Барыс 53 11 42 29
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4.02 12:00
Амур – Сибирь
 1 : 5
4.02 12:30
Адмирал – Барыс
 4 : 3 ОТ
4.02 18:00
Лада – Нефтехимик
 3 : 4
4.02 19:00
Торпедо – Витязь
 - : -
4.02 19:00
Локомотив – Спартак
 - : -
4.02 19:10
Динамо Мн – Сочи
 - : -
4.02 19:30
ЦСКА – Авангард
 - : -
4.02 19:30
Куньлунь РС – Автомобилист
 - : -
4.02 19:30
СКА – Ак Барс
 - : -
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