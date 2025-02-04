СКА пропустил шесть голов за период, отстав на четыре минуты от исторического антирекорда КХЛ

СКА проиграл первый период матча против «Ак Барса» со счетом 1:6 и стал четвертой командой в истории КХЛ, пропустившей шесть шайб к первому перерыву. Любопытно, что для казанцев нынешний результат оказался только третьим в истории. Шестой гол в ворота армейцев Артем Галимов забил на пятой секунде 20-й минуты, тогда как с «Авангардом» рекордный результат был достигнут на секунду быстрее, а с «Трактором» всего за 16 минут и 43 секунды. По скорострельности в истории лиги лидирует ЦСКА, который повел со счетом 6:0 в игре со «Слованом» к началу 16-й минуты.

Все команды в истории КХЛ, которые забивали 6 голов к 25-й минуте

Дата Клуб Матч Время шестого гола 11.02.2015 ЦСКА Слован (д) — 12:0 15.03 20.10.2017 Ак Барс Трактор (д) — 7:1 16.43 14.03.2009 Ак Барс Авангард (г) — 11:1 19.04 04.02.2025 Ак Барс СКА (г) — 7:2* 19.05 23.02.2021 Динамо М Автомобилист (д) — 6:0 21.51 15.11.2016 СКА Барыс (д) — 9:0 22.09 22.10.2010 Локомотив Трактор (д) — 6:5 22.11 04.01.2009 Барыс Витязь (д) — 11:6 22.49 30.11.2009 Нефтехимик Лада (д) — 9:2 23.53

Матч продолжается.