СКА пропустил шесть голов за период, отстав на четыре минуты от исторического антирекорда КХЛ
СКА проиграл первый период матча против «Ак Барса» со счетом 1:6 и стал четвертой командой в истории КХЛ, пропустившей шесть шайб к первому перерыву. Любопытно, что для казанцев нынешний результат оказался только третьим в истории. Шестой гол в ворота армейцев Артем Галимов забил на пятой секунде 20-й минуты, тогда как с «Авангардом» рекордный результат был достигнут на секунду быстрее, а с «Трактором» всего за 16 минут и 43 секунды. По скорострельности в истории лиги лидирует ЦСКА, который повел со счетом 6:0 в игре со «Слованом» к началу 16-й минуты.
Все команды в истории КХЛ, которые забивали 6 голов к 25-й минуте
|
Дата
|
Клуб
|
Матч
|
Время шестого гола
|
11.02.2015
|
ЦСКА
|
Слован (д) — 12:0
|
15.03
|
20.10.2017
|
Ак Барс
|
Трактор (д) — 7:1
|
16.43
|
14.03.2009
|
Ак Барс
|
Авангард (г) — 11:1
|
19.04
|
04.02.2025
|
Ак Барс
|
СКА (г) — 7:2*
|
19.05
|
23.02.2021
|
Динамо М
|
Автомобилист (д) — 6:0
|
21.51
|
15.11.2016
|
СКА
|
Барыс (д) — 9:0
|
22.09
|
22.10.2010
|
Локомотив
|
Трактор (д) — 6:5
|
22.11
|
04.01.2009
|
Барыс
|
Витязь (д) — 11:6
|
22.49
|
30.11.2009
|
Нефтехимик
|
Лада (д) — 9:2
|
23.53
Матч продолжается.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|3
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|4
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|5
|Спартак
|50
|29
|21
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|49
|26
|23
|59
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|51
|22
|29
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|51
|15
|36
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|3
|Автомобилист
|50
|31
|19
|68
|4
|Ак Барс
|50
|33
|17
|68
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|51
|27
|24
|57
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|52
|16
|36
|45
|10
|Лада
|50
|18
|32
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
|4.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|1 : 5
|4.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|4 : 3 ОТ
|4.02
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|3 : 4
|4.02
|19:00
|
Торпедо – Витязь
|- : -
|4.02
|19:00
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|4.02
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
|4.02
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -
|4.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|- : -
|4.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -