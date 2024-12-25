СКА пропустил две шайбы и заменил вратаря на первой минуте матча с ЦСКА

СКА на первой минуте первого периода матча FONBET Чемпионата КХЛ с ЦСКА пропустил две шайбы — 0:2.

Вратарь питерской команды Егор Заврагин пропустил на 41-й и 57-й секундах. Голы забили Павел Карнаухов и Денис Гурьянов.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после этого заменил Заврагина (на 57-й секунде). Вместо него вышел Павел Мойсевич.