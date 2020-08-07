СКА пропустил 6 шайб от «Локомотива» в третьем матче турнира в Сочи

«Локомотив» обыграл СКА в третьем матче турнира в Сочи — 6:2. Несмотря на поражение, армейцы вышли в финал, поскольку в двух предыдущих играх победили (6:0, 6:2).

В финале соперником СКА будет молодежная сборная России, которая трижды обыграла молодежку «Сочи» (6:0, 10:0, 4:2).

Сочинцы и «Локо» разыграют третье место. Обе встречи пройдут 8 августа. Матч за 3-е место начнется в 13.00, финал — в 17.00

Parimatch Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)

Голы: Кузьменко — 3 (Кемппайнен, Аалтонен), 7:09 — 1:0. Ковалев — 1 (бол., Петерссон, Марченко), 11:08 — 1:1. Ландер — 1, 28:51 — 1:2. Каюмов — 2 (Осипов, Алексеев), 30:08 — 1:3. Иванов — 1 (буллит), 37:56 — 1:4. Ландер — 2 (Петерссон, Аверин), 38:49 — 1:5. Красковский — 1 (бол., Осипов, Черепанов), 51:19 — 1:6. Бурдасов — 3 (Кузьменко), 52:02 — 2:6.

Вратари: Самонов — Исаев.

Броски: 19 (7+9+3) — 31 (11+9+11).

Судьи: Бирин, Юдаков.

7 августа. Сочи. Ледовая арена «Шайба».