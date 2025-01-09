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Сегодня, 11:00

До Ротенберга СКА в КХЛ так крупно дома не проигрывал

Кирилл Бурдаков
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА

«Спартак» забросил пять безответных шайб в ворота СКА и нанес петербуржцам самое крупное домашнее поражение в регулярных чемпионатах КХЛ.

С момента создания лиги армейский клуб только один раз уступал на своей площадке с разницей в пять шайб, но случилось это в плей-офф. Соперниками, кстати, и тогда были красно-белые.

Самые крупные домашние поражения СКА в КХЛ

СКА в 22-й раз в истории КХЛ не смог порадовать домашнюю публику хотя бы одним голом. В нынешнем сезоне подобная неудача постигла питерцев во второй раз. В сентябре покинуть Санкт-Петербург сухим получилось у Зака Фукале из «Трактора». За время работы Романа Ротенберга сухих гостевых побед над его командой добивались также ЦСКА и «Северсталь».

Все домашние матчи, в которых СКА не смог забить

Спартаковцы, забросив пять шайб за 34 минуты, предприняли атаку на антирекорд СКА в КХЛ. Однако повторить результат «Йокерита» команде Алексея Жамнова все-таки не удалось. В январе 2020 года финны поразили ворота Алексея Мельничука и Магнуса Хелльберга шесть раз, а днем позже Валерия Брагина на тренерской скамье сменил Роман Ротенберг. Любопытно, что из шести самых неудачных для армейцев матчей половина пришлась на противостояние со «Спартаком». По разу помимо «Йокерита» отличились «Локомотив» и московское «Динамо».

Самые крупные поражения СКА в КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 44 34 10 70
2 Спартак 41 26 15 57
3 ЦСКА 42 25 17 57
4 Динамо М 43 26 17 55
5 СКА 42 25 17 54
6 Северсталь 43 26 17 53
7 Динамо Мн 43 24 19 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 41 12 29 27
Восточная конференция И В П О
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2 Сал. Юлаев 41 27 14 56
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4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 41 22 19 50
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 42 18 24 43
8 Сибирь 41 18 23 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
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