СКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд

СКА проиграл «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

В составе победителей отличились Зак Митчелл, Зият Пайгин, а затем Митчелл забил победный буллит. В составе СКА отличились Максим Карпов и Наиль Якупов.

СКА проиграл четвертый матч подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Митчелл — 5 (Порядин, Уайт), 2:58 — 0:1. Карпов — 4 (бол., Ткачев, Токранов), 31:29 — 1:1. Якупов — 4, 43:15 — 2:1. Пайгин — 3 (бол., Уайт), 46:01 — 2:2.

Победный буллит: Митчелл.

Вратари: Самонов — Шарыченков.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 31 (7+7+15+2) — 17 (6+6+4+1).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

22 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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