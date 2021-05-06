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СКА продлил контракт со Стремваллем

12:42
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Форвард СКА Мальте Стремвалль подписал новый контракт с петербуржцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним шведом рассчитано до 30 апреля 2023 года.

Стремвалль присоединился к СКА по ходу сезона-2020/21, перейдя из «Сочи». В минувшем сезоне на его счету 47 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 25 (16+9) очков. Также форвард набрал 3 (1+2) очка в 10 играх плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-mal-tie-striemvalliem/

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