СКА продлил контракт с Морозовым
СКА подписал новый контракт с форвардом Иваном Морозовым, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2021/22.
Отличные новости — Ваня с нами!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 29, 2020
СКА подписал новый контракт с Иваном Морозовым — новое соглашение будет действовать до конца сезона 2021/22! https://t.co/4ijto7Q7mz pic.twitter.com/4HWmnHYSEQ
19-летний нападающий в этом году стал обладателем серебряных медалей молодежного чемпионата мира. В семи матчах регулярного чемпионата на счету Морозова 6 (4+2) очков при показателе полезности +6. Накануне он стал первым игроком СКА в КХЛ, кто оформил дубль и набрал три очка в одном матче до достижения 20 лет.
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/ska-prodlil-kontrakt-s-ivanom-morozovym/