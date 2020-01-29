СКА продлил контракт с Морозовым

СКА подписал новый контракт с форвардом Иваном Морозовым, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2021/22.

Отличные новости — Ваня с нами!

СКА подписал новый контракт с Иваном Морозовым — новое соглашение будет действовать до конца сезона 2021/22! https://t.co/4ijto7Q7mz pic.twitter.com/4HWmnHYSEQ — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 29, 2020

19-летний нападающий в этом году стал обладателем серебряных медалей молодежного чемпионата мира. В семи матчах регулярного чемпионата на счету Морозова 6 (4+2) очков при показателе полезности +6. Накануне он стал первым игроком СКА в КХЛ, кто оформил дубль и набрал три очка в одном матче до достижения 20 лет.