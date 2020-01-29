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СКА продлил контракт с Морозовым

17:37
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СКА подписал новый контракт с форвардом Иваном Морозовым, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2021/22.

19-летний нападающий в этом году стал обладателем серебряных медалей молодежного чемпионата мира. В семи матчах регулярного чемпионата на счету Морозова 6 (4+2) очков при показателе полезности +6. Накануне он стал первым игроком СКА в КХЛ, кто оформил дубль и набрал три очка в одном матче до достижения 20 лет.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ska-prodlil-kontrakt-s-ivanom-morozovym/

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