СКА продлил контракт с Бурдасовым
19:03
СКА заключил новый контракт с нападающим Антоном Бурдасовым. Контракт с 29-летним российским хоккеистом рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
В сезоне-2019/20 Бурдасов провел 35 матчей за СКА и набрал 18 (10+8) очков.
Антооооон с нами!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 14, 2020
СКА подписал новое соглашение с нападающим Антоном Бурдасовым.
Сейчас у Бурди 97 очков в армейской форме — ждем 100+!https://t.co/183OnyD0jM pic.twitter.com/h8qdkbHaP2
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-antonom-burdasovym/
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