СКА продлил контракт с Бурдасовым

СКА заключил новый контракт с нападающим Антоном Бурдасовым. Контракт с 29-летним российским хоккеистом рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

В сезоне-2019/20 Бурдасов провел 35 матчей за СКА и набрал 18 (10+8) очков.