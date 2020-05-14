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СКА продлил контракт с Бурдасовым

19:03
Антон Бурдасов. Фото ХК СКА
Антон Бурдасов. Фото ХК СКА
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СКА заключил новый контракт с нападающим Антоном Бурдасовым. Контракт с 29-летним российским хоккеистом рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

В сезоне-2019/20 Бурдасов провел 35 матчей за СКА и набрал 18 (10+8) очков.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-antonom-burdasovym/

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