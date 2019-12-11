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СКА представил форму на матч с ЦСКА на стадионе «Зенита»

15:37
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СКА сыграет с московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в новом комплекте формы, подготовленном специально к этой игре.

— Игровой свитер выполнен в черном цвете с добавлением элементов красного — логотипа клуба, широких полос на рукавах и вороте. Экипировка — шлемы, краги, шорты и гамаши — также выполнены с сочетанием черного и красного цветов. Свитеры будут подписаны игроками и выставлены на продажу. По доброй традиции клуба все вырученные средства пойдут на благотворительность — адресную помощь детскому хоспису, — говорится в сообщении в Twitter СКА.

Встреча пройдет 19 декабря на стадионе футбольного клуба «Зенит».

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