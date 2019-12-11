СКА представил форму на матч с ЦСКА на стадионе «Зенита»

СКА сыграет с московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в новом комплекте формы, подготовленном специально к этой игре.

— Игровой свитер выполнен в черном цвете с добавлением элементов красного — логотипа клуба, широких полос на рукавах и вороте. Экипировка — шлемы, краги, шорты и гамаши — также выполнены с сочетанием черного и красного цветов. Свитеры будут подписаны игроками и выставлены на продажу. По доброй традиции клуба все вырученные средства пойдут на благотворительность — адресную помощь детскому хоспису, — говорится в сообщении в Twitter СКА.

19 декабря в армейском дерби, которое пройдет на футбольной «Газпром Арене» в рамках «Русской классики», СКА сыграет в принципиально новом комплекте формы, подготовленном специально к знаковому матчу. pic.twitter.com/ATNYLNwjKX — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 11, 2019

Встреча пройдет 19 декабря на стадионе футбольного клуба «Зенит».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков