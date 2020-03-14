СКА предлагал «Йокериту» провести игры в Петербурге

СКА предлагал «Йокериту» провести матчи 1/4 финала плей-офф КХЛ на льду питерцев, но финский клуб ответил отказом. Об этом сообщил член совета директоров СКА Александр Медведев.

Сегодня «Йокерит» отказался от участия во втором раунде плей-офф КХЛ против СКА из-за коронавируса. Первый матч был запланирован на 17 марта.

— Мы знаем, что в Финляндии были приняты решения о запрете всех спортивных мероприятий, — цитирует ТАСС Медведева. — Мы предложили «Йокериту» провести все матчи в Санкт-Петербурге, имея в виду ограничение по зрителям. Но «Йокерит», подумав, сказал, что не готов к такому развитию событий, и пожелал СКА удачи в плей-офф.

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