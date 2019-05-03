СКА на своем официальном сайте попрощался с вратарем Игорем Шестеркиным. Голкипер покинул петербургский клуб после истечения срока контракта и подписал договор с "Рейнджерс".

– Игорь Шестеркин выступал в СКА с сезона 2014/15, в составе клуба стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина, в статусе вратаря армейцев стал победителем Олимпийских игр в Пхенчхане. За СКА голкипер сыграл 124 матча, одержал 87 побед, в среднем отражал 93.5% бросков при коэффициенте надежности 1.63. На счету Шестеркина также 26 сухих встреч.

Хоккейный клуб СКА благодарит Игоря за игру в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере! – говорится в заявлении петербуржцев.