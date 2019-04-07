СКА поздравил Романа Ротенберга с днем рождения

СКА поздравил с днем рождения вице-президента и главу штаба клуба Романа Ротенберга. Сегодня ему исполнилось 38 лет.

- Поздравляем с днем рождения вице-президента и главу штаба СКА Романа Ротенберга! Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения всех намеченных планов и новых смелых целей. Побед сегодня и всегда, - говорится в сообщении.