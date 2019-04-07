СКА поздравил Романа Ротенберга с днем рождения

СКА поздравил с днем рождения вице-президента и главу штаба клуба Романа Ротенберга. Сегодня ему исполнилось 38 лет.
- Поздравляем с днем рождения вице-президента и главу штаба СКА Романа Ротенберга! Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения всех намеченных планов и новых смелых целей. Побед сегодня и всегда, - говорится в сообщении.
Поздравляем с днем рождения Вице-президента и главу штаба СКА Романа Ротенберга!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 7 апреля 2019 г.
Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения всех намеченных планов и новых смелых целей.
Побед сегодня и всегда! 💪 pic.twitter.com/NpS6ogAQ5V
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