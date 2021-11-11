СКА поздравил Мичкова с рекордом роликом из «Короля льва»

Нападающий СКА Матвей Мичков стал самым молодым игроком национальной сборной в истории российского хоккея. Мичков дебютировал за сборную России в 16 лет 11 месяцев 2 дня.

Он превзошел достижения Владислава Третьяка (17 лет 7 месяцев и 8 дней) и Александра Овечкина (17 лет 11 месяцев и 15 дней).

СКА подготовил по этому случаю специальный ролик, за основу взяв кадры из мультфильма «Король лев».