СКА поздравил ЦСКА с первым Кубком Гагарина

СКА в своем Твиттере поздравил ЦСКА с завоеванием первого Кубка Гагарина. Сегодня, 19 апреля, москвичи в четвертый раз победили "Авангард" и выиграли главный трофей КХЛ.

​ЦСКА стал первым московским клубом с 2013 года, который завоевал главный трофей КХЛ.

– Поздравляем ЦСКА с первым Кубком Гагарина! Поборемся в следующем сезоне! – написал СКА.

Поздравляем @hccska с первым Кубком Гагарина! Поборемся в следующем сезоне! pic.twitter.com/BM8ik82LCV – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 19 апреля 2019 г.

ЦСКА обыграл СКА в финале Западной конференции. Счет в серии: 4-3.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей