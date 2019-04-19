23:20 19 апреля | Хоккей — КХЛ

СКА поздравил ЦСКА с первым Кубком Гагарина

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СКА в своем Твиттере поздравил ЦСКА с завоеванием первого Кубка Гагарина. Сегодня, 19 апреля, москвичи в четвертый раз победили "Авангард" и выиграли главный трофей КХЛ.

ЦСКА стал первым московским клубом с 2013 года, который завоевал главный трофей КХЛ.

– Поздравляем ЦСКА с первым Кубком Гагарина! Поборемся в следующем сезоне! – написал СКА.

 

ЦСКА обыграл СКА в финале Западной конференции. Счет в серии: 4-3.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

 

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