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СКА повторил клубный антирекорд

22 октября 2019, 23:48
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Уступив на своей площадке «Нефтехемику» (2:3 Б), СКА потерпел четвертое поражение подряд и повторил антирекорд клуба в КХЛ. Впервые армейцы проиграли четыре матча подряд в сезоне-2016/17, когда команду тренировал Олег Знарок. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии поражений СКА в КХЛ

Сезон

Тренер

Поражения

Соперники

2016/17

Олег Знарок

4

Ак Барс (г) — 3:4 Б, Локомотив (д) — 1:2, Динамо Мн (г) — 4:5, Йокерит (г) — 2:3

2019/20

Алексей Кудашов

4

Авангард (г) — 2:3, Нефтехимик (г) — 1:2, Спартак (д) — 2:3, Нефтехимик (д) — 2:3 Б

2008/09

Барри Смит

3

ЦСКА (г) — 0:1, Торпедо (г) — 2:4, Атлант (г) — 1:4

2008/09

Барри Смит

3

Витязь (г) — 4:5, ЦСКА (г) — 0:4, Металлург Мг (г) — 1:3

2008/09

Барри Смит

3

Атлант (д) — 1:2, ХК МВД (д) — 2:3 Б, Торпедо (д) — 2:3 Б

2010/11

Айван Занатта, Вацлав Сикора

3

Динамо М (д) — 1:2, Динамо Мн (д) — 2:3 ОТ, ЦСКА (д) — 2:3

2010/11

Вацлав Сикора

3

Трактор (д) — 3:4, Салават Юлаев (д) — 1:4, Динамо М (г) — 4:7

2011/12

Милош Ржига

3

Динамо М (д) — 3:4, Сибирь (г) — 3:4 Б, Металлург Нк (г) — 3:4 Б

2011/12

Милош Ржига

3

Северсталь (д) — 0:4, Барыс (г) — 2:5, Трактор (г) — 1:3

2013/14

Юкка Ялонен

3

ЦСКА (г) — 0:2, Динамо Р (г) — 4:6, Металлург Мг (д) — 0:2

2014/15

Вячеслав Быков

3

Йокерит (г) — 1:3, Динамо Р (г) — 2:4, ЦСКА (г) — 3:5

2014/15

Вячеслав Быков

3

Салават Юлаев (г) — 1:3, Слован (д) — 1:2 Б, Атлант (д) — 1:3

2015/16

Андрей Назаров

3

Динамо Р (д) — 1:4, Йокерит (г) — 2:3, Трактор (г) — 1:2 ОТ

2015/16

Сергей Зубов

3

Адмирал (д) — 3:4 Б, ЦСКА (д) — 2:3, Динамо Мн (г) — 2:3

2019/20

Алексей Кудашов

3

Ак Барс (г) — 1:2, Трактор (д) — 1:2, Спартак (д) — 2:3 ОТ

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