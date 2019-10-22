СКА повторил клубный антирекорд

Сезон Тренер Поражения Соперники

2016/17 Олег Знарок 4 Ак Барс (г) — 3:4 Б, Локомотив (д) — 1:2, Динамо Мн (г) — 4:5, Йокерит (г) — 2:3

2019/20 Алексей Кудашов 4 Авангард (г) — 2:3, Нефтехимик (г) — 1:2, Спартак (д) — 2:3, Нефтехимик (д) — 2:3 Б

2008/09 Барри Смит 3 ЦСКА (г) — 0:1, Торпедо (г) — 2:4, Атлант (г) — 1:4

2008/09 Барри Смит 3 Витязь (г) — 4:5, ЦСКА (г) — 0:4, Металлург Мг (г) — 1:3

2008/09 Барри Смит 3 Атлант (д) — 1:2, ХК МВД (д) — 2:3 Б, Торпедо (д) — 2:3 Б

2010/11 Айван Занатта, Вацлав Сикора 3 Динамо М (д) — 1:2, Динамо Мн (д) — 2:3 ОТ, ЦСКА (д) — 2:3

2010/11 Вацлав Сикора 3 Трактор (д) — 3:4, Салават Юлаев (д) — 1:4, Динамо М (г) — 4:7

2011/12 Милош Ржига 3 Динамо М (д) — 3:4, Сибирь (г) — 3:4 Б, Металлург Нк (г) — 3:4 Б

2011/12 Милош Ржига 3 Северсталь (д) — 0:4, Барыс (г) — 2:5, Трактор (г) — 1:3

2013/14 Юкка Ялонен 3 ЦСКА (г) — 0:2, Динамо Р (г) — 4:6, Металлург Мг (д) — 0:2

2014/15 Вячеслав Быков 3 Йокерит (г) — 1:3, Динамо Р (г) — 2:4, ЦСКА (г) — 3:5

2014/15 Вячеслав Быков 3 Салават Юлаев (г) — 1:3, Слован (д) — 1:2 Б, Атлант (д) — 1:3

2015/16 Андрей Назаров 3 Динамо Р (д) — 1:4, Йокерит (г) — 2:3, Трактор (г) — 1:2 ОТ

2015/16 Сергей Зубов 3 Адмирал (д) — 3:4 Б, ЦСКА (д) — 2:3, Динамо Мн (г) — 2:3