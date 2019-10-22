СКА повторил клубный антирекорд
Уступив на своей площадке «Нефтехемику» (2:3 Б), СКА потерпел четвертое поражение подряд и повторил антирекорд клуба в КХЛ. Впервые армейцы проиграли четыре матча подряд в сезоне-2016/17, когда команду тренировал Олег Знарок. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные серии поражений СКА в КХЛ
|
Сезон
|
Тренер
|
Поражения
|
Соперники
|
2016/17
|
Олег Знарок
|
4
|
Ак Барс (г) — 3:4 Б, Локомотив (д) — 1:2, Динамо Мн (г) — 4:5, Йокерит (г) — 2:3
|
2019/20
|
Алексей Кудашов
|
4
|
Авангард (г) — 2:3, Нефтехимик (г) — 1:2, Спартак (д) — 2:3, Нефтехимик (д) — 2:3 Б
|
2008/09
|
Барри Смит
|
3
|
ЦСКА (г) — 0:1, Торпедо (г) — 2:4, Атлант (г) — 1:4
|
2008/09
|
Барри Смит
|
3
|
Витязь (г) — 4:5, ЦСКА (г) — 0:4, Металлург Мг (г) — 1:3
|
2008/09
|
Барри Смит
|
3
|
Атлант (д) — 1:2, ХК МВД (д) — 2:3 Б, Торпедо (д) — 2:3 Б
|
2010/11
|
Айван Занатта, Вацлав Сикора
|
3
|
Динамо М (д) — 1:2, Динамо Мн (д) — 2:3 ОТ, ЦСКА (д) — 2:3
|
2010/11
|
Вацлав Сикора
|
3
|
Трактор (д) — 3:4, Салават Юлаев (д) — 1:4, Динамо М (г) — 4:7
|
2011/12
|
Милош Ржига
|
3
|
Динамо М (д) — 3:4, Сибирь (г) — 3:4 Б, Металлург Нк (г) — 3:4 Б
|
2011/12
|
Милош Ржига
|
3
|
Северсталь (д) — 0:4, Барыс (г) — 2:5, Трактор (г) — 1:3
|
2013/14
|
Юкка Ялонен
|
3
|
ЦСКА (г) — 0:2, Динамо Р (г) — 4:6, Металлург Мг (д) — 0:2
|
2014/15
|
Вячеслав Быков
|
3
|
Йокерит (г) — 1:3, Динамо Р (г) — 2:4, ЦСКА (г) — 3:5
|
2014/15
|
Вячеслав Быков
|
3
|
Салават Юлаев (г) — 1:3, Слован (д) — 1:2 Б, Атлант (д) — 1:3
|
2015/16
|
Андрей Назаров
|
3
|
Динамо Р (д) — 1:4, Йокерит (г) — 2:3, Трактор (г) — 1:2 ОТ
|
2015/16
|
Сергей Зубов
|
3
|
Адмирал (д) — 3:4 Б, ЦСКА (д) — 2:3, Динамо Мн (г) — 2:3
|
2019/20
|
Алексей Кудашов
|
3
|
Ак Барс (г) — 1:2, Трактор (д) — 1:2, Спартак (д) — 2:3 ОТ
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