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СКА потратил больше 50 миллионов рублей, чтобы обменять пять хоккеистов в другие клубы

Михаил Зислис
Обозреватель
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«СЭ» стали известны подробности трех обменов с участием СКА, которые произошли сегодня.

Армейцы отдали в «Сочи» Павла Дедунова, в «Ладу» — Артема Земченка и Николая Полякова, в «Салават Юлаев» — Дмитрия Юдина и Сергея Андронова.

Во всех трех случаях СКА получил молодых хоккеистов системы других команд, причем они были добавлены в трейд только потому, что каждая из сторон должна формально что-то получить.

Роман Ротенберг, Артём Земчёнок, Илья Карпухин, Валентин Зыков и&nbsp;Игорь Ларионов.СКА уволил Ротенберга, но стало только хуже. Клуб решил выгнать еще восемь игроков

По нашим данным, также питерцы заплатили «Сочи» 5 миллионов рублей, «Ладе» — 16, а «Салавату Юлаеву» — 32. Это было сделано по той причине, что новые клубы хоккеистов могут расторгнуть контракты с игроками, так как точно не будут иметь в будущем проблем с потолоком зарплат. СКА же в случае расторжения пришлось бы учесть 25 проценты от суммы соглашений в своей платежной ведомости.

Владимир Ткачев, Виктор Козлов, Игорь Ларионов-младший и&nbsp;Сергей Толчинский.«Авангард» избавился от главной звезды, «Сочи» — от назначенного тренера, Ларионов пересобирает СКА. Таблица переходов КХЛ
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Дмитрий Юдин
Павел Дедунов
Сергей Андронов
ХК СКА
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