СКА потратил больше 50 миллионов рублей, чтобы обменять пять хоккеистов в другие клубы
«СЭ» стали известны подробности трех обменов с участием СКА, которые произошли сегодня.
Армейцы отдали в «Сочи» Павла Дедунова, в «Ладу» — Артема Земченка и Николая Полякова, в «Салават Юлаев» — Дмитрия Юдина и Сергея Андронова.
Во всех трех случаях СКА получил молодых хоккеистов системы других команд, причем они были добавлены в трейд только потому, что каждая из сторон должна формально что-то получить.
По нашим данным, также питерцы заплатили «Сочи» 5 миллионов рублей, «Ладе» — 16, а «Салавату Юлаеву» — 32. Это было сделано по той причине, что новые клубы хоккеистов могут расторгнуть контракты с игроками, так как точно не будут иметь в будущем проблем с потолоком зарплат. СКА же в случае расторжения пришлось бы учесть 25 проценты от суммы соглашений в своей платежной ведомости.
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