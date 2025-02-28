СКА поместил Кузнецова в список травмированных

Форвард СКА Евгений Кузнецов внесен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний россиянин продолжит восстанавливаться после сотрясения мозга.

Кузнецов вернулся в КХЛ летом 2024 года, подписав со СКА четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне 32-летний форвард провел 38 матчей за петербургскую команду и набрал 37 (12+25) очков.