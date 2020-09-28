СКА поместил 18 хоккеистов в список травмированных, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-релиз КХЛ.

Ранее команда из Санкт-Петербурга провела два матча — против «Сибири» (1:4) и «Ак Барса» (2:3 Б), где была задействована молодежь, так как большая часть игроков находится на карантине из-за коронавируса.

В списке травмированных СКА значатся следующие хоккеисты: Александр Самонов, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Магнус Хелльберг, Антон Швец-Роговой, Богдан Якимов, Павел Колтыгин, Виктор Антипин, Антон Белов, Лукас Бенгтссон, Антон Бурдасов, Линден Вей, Эмиль Галимов, Ярослав Дыбленко, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Кирилл Марченко и Игорь Ожиганов.