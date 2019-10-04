СКА подтвердил подписание контракта с Беловым

Как сообщал «СЭ», СКА подписал новое соглашение с защитником Антоном Беловым. Контракт на новых условиях рассчитан до конца сезона и будет действовать до 30 апреля 2020 года, информирует официальный сайт клуба.

Белов весной получил серьезную травму, перенес операцию и прошел длительный курс восстановления. С сегодняшнего дня защитник присоединился к команде, тренируется в общей группе и может принять участие в матче с «Трактором», который пройдет 5 октября.

Белов выступает за СКА с сезона-2014/15. Вместе с клубом он стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок Гагарина. В составе национальной сборной завоевал золотые, серебряные и дважды бронзовые медали чемпионата мира.

В сезоне-2018/19 Белов провел 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 16 (6+10) очков, и 17 игр плей-офф, в которых набрал 1 (0+1) очко.

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