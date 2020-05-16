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СКА подтвердил обмен Плотникова в «Амур»

15:42
Сергей Плотников (по центру). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Плотников (по центру). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как уже сообщал «СЭ», СКА обменял нападающего Сергея Плотникова в «Амур». В обратном направлении проследовал форвард Игорь Руденков, информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

В КХЛ Руденков выступал за «Торпедо» и «Амур». Имеет опыт игры за олимпийскую сборную России. В минувшем сезоне провел за хабаровчан 62 игры и отметился 26 (13+13) очками.

Сергей Плотников в красно-синей форме принял участие в 259 матчах и набрал 161 (63+98) очко, вместе с командой выиграл чемпионат России и Кубок Гагарина.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-zhielaiet-udachi-sierghieiu-plotnikovu/

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