СКА подтвердил обмен Плотникова в «Амур»
Как уже сообщал «СЭ», СКА обменял нападающего Сергея Плотникова в «Амур». В обратном направлении проследовал форвард Игорь Руденков, информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
В КХЛ Руденков выступал за «Торпедо» и «Амур». Имеет опыт игры за олимпийскую сборную России. В минувшем сезоне провел за хабаровчан 62 игры и отметился 26 (13+13) очками.
Сергей Плотников в красно-синей форме принял участие в 259 матчах и набрал 161 (63+98) очко, вместе с командой выиграл чемпионат России и Кубок Гагарина.
Говорим большое спасибо Сергею Плотникову за четыре классных сезона в СКА и серьезный вклад в победы! ?— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 16, 2020
Воспитанник «Амура» возвращается в Хабаровск в результате обмена.
? Подробности: https://t.co/lJkrL6LgTb #hcSKA pic.twitter.com/r8Mhp3iaJo
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-zhielaiet-udachi-sierghieiu-plotnikovu/