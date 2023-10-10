СКА подтвердил обмен Хуснутдинова в «Сочи» на Рендулича
СКА объявил о совершении обмена с «Сочи». В южный клуб отправился молодой форвард Марат Хуснутдинов, а в Санкт-Петербург — форвард Борна Рендулич.
31-летний Рендулич в нынешнем сезоне провел 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 15 (9+6) очков. Он был главным снайпером и бомбардиром «Сочи» на старте турнира.
21-летний Хуснутдинов в этом чемпионате провел 6 матчей и не набрал ни одного очка. При этом в прошлой регулярке у него было 11+30 за 63 встречи.
Также во вторник по поводу этого обмена высказался главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«Сочи» идет выше СКА в турнирной таблице Западной конференции, опережая армейский клуб на пять очков.
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