СКА подпишет контракт с Зыковым до конца сезона

СКА подпишет контракт с нападающим Валентином Зыковым, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Контракт с 26-летним нападающим будет рассчитан до конца сезона-2021/22. Он будет выступать в СКА под 90-м номером.

В прошлом сезоне Зыков провел семь матчей за МОДО во втором дивизионе Швеции, набрав 4 (2+2) очка.

Ранее СКА обменял форвардов Владислава Каменева и Егора Спиридонова в «Сибирь» на права нападающего Валентина Зыкова.