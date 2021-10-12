СКА подпишет контракт с Зыковым до конца сезона
СКА подпишет контракт с нападающим Валентином Зыковым до конца сезона
12 октября, 15:45
СКА подпишет контракт с нападающим Валентином Зыковым, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Контракт с 26-летним нападающим будет рассчитан до конца сезона-2021/22. Он будет выступать в СКА под 90-м номером.
В прошлом сезоне Зыков провел семь матчей за МОДО во втором дивизионе Швеции, набрав 4 (2+2) очка.
Ранее СКА обменял форвардов Владислава Каменева и Егора Спиридонова в «Сибирь» на права нападающего Валентина Зыкова.
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