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СКА подпишет контракт с Зыковым до конца сезона

СКА подпишет контракт с нападающим Валентином Зыковым до конца сезона
12 октября, 15:45
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СКА подпишет контракт с нападающим Валентином Зыковым, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Контракт с 26-летним нападающим будет рассчитан до конца сезона-2021/22. Он будет выступать в СКА под 90-м номером.

В прошлом сезоне Зыков провел семь матчей за МОДО во втором дивизионе Швеции, набрав 4 (2+2) очка.

Ранее СКА обменял форвардов Владислава Каменева и Егора Спиридонова в «Сибирь» на права нападающего Валентина Зыкова.

 

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/valientin-zykov-v-ska/

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