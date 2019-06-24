СКА подписал новый контракт с защитником Земченком

СКА подписал новое соглашение с защитником Артемом Земченком, рассчитанное на один год.

Как сообщает официальный Твиттер клуба, контракт будет действовать до окончания сезона 2019/20. В завершившемся сезоне Земченок провел за СКА 28 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности +16.