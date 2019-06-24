СКА подписал новый контракт с защитником Земченком

СКА подписал новое соглашение с защитником Артемом Земченком, рассчитанное на один год.
Как сообщает официальный Твиттер клуба, контракт будет действовать до окончания сезона 2019/20. В завершившемся сезоне Земченок провел за СКА 28 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности +16.
Артем с нами!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) June 24, 2019
СКА подписал новый контракт с защитником Артемом Земченком.
Соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до конца сезона 2019/20. pic.twitter.com/k0mtdudnUm
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