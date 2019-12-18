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СКА подписал новый контракт с Самоновым до 2022 года

13:24
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СКА подписал новое соглашение с голкипером Александром Самоновым. Контракт рассчитан до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Александр Самонов перешел в СКА в октябре 2019 года. Он провел за армейцев 10 матчей, отражая в среднем 93,4 процента бросков при коэффициенте надежности 1,83.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-alieksandrom-samonovym/

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