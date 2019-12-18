СКА подписал новый контракт с Самоновым до 2022 года

СКА подписал новое соглашение с голкипером Александром Самоновым. Контракт рассчитан до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Александр Самонов перешел в СКА в октябре 2019 года. Он провел за армейцев 10 матчей, отражая в среднем 93,4 процента бросков при коэффициенте надежности 1,83.