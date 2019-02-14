СКА подписал новый контракт с Хелльбергом

⚡️Магнус с нами еще на три года⚡️

СКА заключил новый контракт с голкипером Магнусом Хелльбергом, соглашение будет действовать до конца сезона 2021/22.

Желаем Магнусу удачи и побед в красно-синей форме! pic.twitter.com/9GhGUgYdUD