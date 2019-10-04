СКА подписал новый контракт с Галенюком
15:52
СКА подписал новое соглашение с защитником Данилой Галенюком. Контракт 19-летнего игрока будет действовать до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.
Галенюк дебютировал в СКА в сезоне-2017/18, став первым игроком 2000 года рождения, принявшим участие в официальном матче КХЛ. В этом сезоне защитник принял участие во всех 14 встречах армейцев.
КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-daniloi-galieniukom/