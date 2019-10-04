СКА подписал новый контракт с Галенюком

СКА подписал новое соглашение с защитником Данилой Галенюком. Контракт 19-летнего игрока будет действовать до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Галенюк дебютировал в СКА в сезоне-2017/18, став первым игроком 2000 года рождения, принявшим участие в официальном матче КХЛ. В этом сезоне защитник принял участие во всех 14 встречах армейцев.

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