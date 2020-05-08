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СКА подписал новый контракт с Антоном Беловым

12:02
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СКА подписал новый контракт с защитником Антоном Беловым. Соглашение будет действовать до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

Белов провел в СКА шесть сезонов, за это время защитник дважды выигрывал Кубок Гагарина, становился чемпионом России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата страны, с национальной сборной завоевывал серебро и дважды бронзу чемпионата мира.

В составе СКА белов провел 326 игр — это второй результат среди армейских защитников в КХЛ — и набрал в них 112 (34+78) очков при общем показателе полезности «плюс 104».

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-antonom-bielovym-1/

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