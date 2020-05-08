СКА подписал новый контракт с Антоном Беловым

СКА подписал новый контракт с защитником Антоном Беловым. Соглашение будет действовать до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение с Антоном Беловым подписано еще на один сезон! И он для нашего защитника будет уже седьмым в СКА ??

?: https://t.co/NFJkAqYz77 #hcSKA pic.twitter.com/zJj10z6c34 — hcska (@hcSKA) May 8, 2020

Белов провел в СКА шесть сезонов, за это время защитник дважды выигрывал Кубок Гагарина, становился чемпионом России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата страны, с национальной сборной завоевывал серебро и дважды бронзу чемпионата мира.

В составе СКА белов провел 326 игр — это второй результат среди армейских защитников в КХЛ — и набрал в них 112 (34+78) очков при общем показателе полезности «плюс 104».