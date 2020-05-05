СКА подписал новый контракт с Аалтоненом
11:18
СКА подписал новое соглашение с нападающим Миро Аалтоненом. Контракт с форвардом рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.
Аалтонен стал игроком СКА по ходу сезона-2019/20. В 45 матчах сезона за СКА и «Витязь» на его счету 28 (11+17) очков. Всего в КХЛ Аалтонен провел 177 встреч и набрал 114 (49+65) баллов за результативность.
Продлили соглашение с нашим финским нападающим.— hcska (@hcSKA) May 5, 2020
Миро Аалтонен еще минимум на два года в Петербурге! ??
?: https://t.co/bKSXvkCq0r #hcSKA pic.twitter.com/GNDqnu4vlT
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-miro-aaltonienom/