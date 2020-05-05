СКА подписал новый контракт с Аалтоненом

СКА подписал новое соглашение с нападающим Миро Аалтоненом. Контракт с форвардом рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Аалтонен стал игроком СКА по ходу сезона-2019/20. В 45 матчах сезона за СКА и «Витязь» на его счету 28 (11+17) очков. Всего в КХЛ Аалтонен провел 177 встреч и набрал 114 (49+65) баллов за результативность.