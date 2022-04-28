СКА подписал контракт с нападающим Зыковым на четыре года

СКА подписал новый контракт с нападающим Валентином Зыковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение будет действовать до 30 апреля 2026 года.

26-летний хоккеист Зыков после сезона 2011/12 уехал в Северную Америку, в НХЛ играл за «Каролину», «Эдмонтон» и «Вегас», затем выступал за шведский «МОДО».

Зыков перешел в СКА по ходу сезона КХЛ-2021/22. Форвард провел за клуб 28 игр, отметившись 5 (4+1) очками.